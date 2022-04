Alaba half der Austria finanziell und kann sich Rückkehr vorstellen

"Eine Herzensangelegenheit"

"Man ist auf mich zugekommen und ich wurde gefragt ob ich nicht Lust hätte mitzuwirken und ein bisschen zu helfen. Das war natürlich eine Herzensangelegenheit, ich bin der Austria wirklich für sehr viel dankbar. Ich bin dort als Jugendspieler groß geworden und durfte wirklich sehr viel mitnehmen und lernen. Die Nachwuchsarbeit dort war damals wirklich überragend", sagte der 29-jährige Wiener gegenüber Sky.

Und auch ein mögliches Comeback in Violett will Alaba nicht ausschließen. "Das wär sicher schön und cool. Wien ist ja die Stadt, wo ich Zuhause bin. Ich habe dort meine Familie, meine Freunde, bin dort aufgewachsen und ja mal schauen was die Zukunft so bringt." Vorerst konzentriert er sich aber auf Real Madrid und die anstehenden Aufgaben. Am kommenden Dienstag wartet ja etwa das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale bei Manchester City.