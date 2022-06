Sabitzer bis Schlager: ÖFB-Teamchef Rangnick und die neuen Stil-Ikonen

Maximilian Wöber

Der Verteidiger begann in Kroatien in einer Dreierkette, ehe er sich nach der taktischen Umstellung als Linksverteidiger viel mehr in die Offensive einschalten sollte und auch konnte. Mit seinem Flankenlauf und dem Assist zum 2:0 durch Gregoritsch zeigte er auf, welche Offensivqualitäten in ihm stecken. "Das macht auf alle Fälle Spaß, wenn ich mich vorne einschalten kann. Ich kann dabei Risiko nehmen und kreativ sein." Die Rolle ist ihm nicht unbekannt, hat er sie doch schon beim FC Sevilla gespielt. "Den Stil bin ich gewohnt, weil wir in Salzburg ähnlich spielen."