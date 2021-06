Von Merkel bis Fürst Albert: Wenn Politiker die Nähe zum Sport suchen

Es gibt dieses Bild von Angela Merkel, das sie nach dem WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft 2014 in der Mannschaftskabine zeigt. Umringt von den Weltmeistern, einige von ihnen mit nacktem Oberkörper, alle in Feierlaune und mittendrin die deutsche Bundeskanzlerin, die sich in dieser ungewohnten Umgebung sichtlich nicht unwohl fühlt und beim Foto sogar auf ihre Merkel-Raute vergisst.