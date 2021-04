Von Corona bis Panini: Die vielen Fragezeichen vor der Fußball-EM

Die EM beginnt am 11. Juni, zwei Tage danach spielt Österreich das erste Gruppenspiel gegen Nordmazedonien. Ab 26. Mai 2021 trifft sich das Aufgebot im Burgenland in Bad Tatzmannsdorf, am 1. Juni muss der 23-Mann-Kader für die Endrunde der UEFA gemeldet werden. Am 2. Juni wird gegen England getestet, am 6. gegen die Slowakei. Am 8. Juni übersiedelt das Team nach Seefeld ins EM-Basecamp.