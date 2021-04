Alles für die Show: Die UEFA und ihr riskanter EM-Plan mit Fans

Aufwärmen. Österreichs Team trifft sich am 27. Mai in Bad Tatzmannsdorf zur Vorbereitung auf das Turnier.

Probegalopp. Am 2. Juni testet Österreich in England, am 6. Juni steigt die EURO-Generalprobe in Wien gegen die Slowakei. Danach bezieht man Quartier in Seefeld.

Anpfiff. In der Vorrunde trifft Österreich am 13. Juni in Bukarest auf Nordmazedonien, am 17. Juni in Amsterdam auf die Niederlande und am 21. Juni in Bukarest auf die Ukraine.