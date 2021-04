Um jeden Preis: Muss diese EM-Show wirklich sein?

Die EURO soll also vor Zuschauern in den Stadien stattfinden. Jene Fans, die in ihren Ländern derzeit nicht ins Kaffeehaus, Kino, Theater, zum Wirten und in Innenräumen Sport treiben dürfen, mögen bitte in den Arenen ausgelassen jubeln. Ein gewagter und auch gefährlicher Plan.

Wen interessieren schon europaweit überfüllte Krankenhäuser, in denen Intensivbetten mittlerweile zur Mangelware werden? Wen interessiert der Umstand, dass europäische Regierungen einen Lockdown nach dem anderen ausrufen, oder dass der Impffortschritt in fast allen Ländern des Kontinents deutlich hinter dem Plan hinterherhinkt?