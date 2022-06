Richtig teuer wird wohl Guido Burgstaller, 33. Der Rapid-Wunschspieler war beim Heimaturlaub einer von 70 geladenen Gästen bei der Hochzeit von Klagenfurt-Mittelfeldspieler Fabian Miesenböck in Ossiach.

In der Zwischenzeit erhöhte Nürnberg das Angebot. St. Pauli will zwar den Stürmer lieber (und günstiger) an Rapid als an einen Liga-Konkurrenten verkaufen, die Hamburger dürften aber bei rund einer Million Ablöse von und aus Nürnberg schwach werden.