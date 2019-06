Völler, Suker, Figo, Pirlo: Sie alle waren Stars einer U-21-EM

Ganz am Anfang durften die U-21-Spieler noch älter sein. Von der offiziellen Premiere im Jahr 1972 bis 1976 wurde die Europameisterschaft noch als Unter-23-Turnier ausgetragen. Als erster Europameister ging übrigens die damalige Tschechoslowakei in die Geschichte ein.

Seit 1978 geht's offiziell um den Unter-21-EM-Titel. Die Spieler, die bei diesem Turnier am Ball waren, lesen sich wie das Who is Who des Weltfußballs. Viele spätere Stars drängten sich bei der U-21-EM ins Rampenlicht und machten sich einen Namen. Von 1978 bis 2015 wurde immer der "Goldene Spieler" ausgezeichnet, seit 2017 wird von der UEFA der Titel "Spieler des Turniers" vergeben. Es sind klingende Namen, die in der Vergangenheit mit dieser Trophäe ausgezeichnet wurden. Ein Überblick.