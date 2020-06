Video: David Beckham kann's immer noch

Sehr enttäuscht" war Englands-Fußballidol David Beckham nachdem sein Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in seiner Heimatstadt London zerplatzt war. Stuart Pearce, der Trainer der gesamtbritischen Auswahl hatte den 37-Jährigen nicht in den Olympia-Kader nominierte.



Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der einige Höhen und Tiefen in seiner langen Karriere durchgemacht hat, lässt sich aber nicht hängen. Die Antwort lieferte er am Wochenende beim Spiel der amerikanischen Major Soccer League zwischen seinem Klub Los Angeles Galaxy und den San Jose Earthquakes. Beckhams Mannschaft unterlag in San Jose zwar mit 3:4, sein Freistoß-Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich verzückte das Publikum. Ob Pearce ihn auch gesehen hat, ist leider nicht bekannt.