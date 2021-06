Vertrag bis 2024: Der LASK angelt sich Austria-Stürmer Monschein

"Für den LASK habe ich mich entschieden, weil es beeindruckend ist, was hier in den letzten Jahren entstanden ist. Ich bin glücklich, zu einem Verein zu kommen, der zuletzt auch international immer wieder für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Das will ich in Zukunft auch", sagte Monschein. "Mein Ziel ist es jetzt, mich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und rasch zu meinem Leistungsmaximum zu finden, dann wird es mir auch gelingen, dem Team weiterzuhelfen."