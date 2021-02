Der LASK wirbt um Austria-Stürmer Christoph Monschein

Bilanz

Monschein hat bisher in 103 Spielen für die Austria 35 Treffer erzielt, schaffte über die Violetten auch den Sprung in den erweiterten Kader des Nationalteams und kam mittlerweile auf ein A-Länderspiel.

Schon in der vergangenen Woche ist sich Monschein mit den Linzern grundsätzlich einig geworden. Beim LASK kehrt im Sommer Mittelstürmer Marko Raguz von einem Kreuzbandriss zurück, dazu endet auch die Leihe von Alexander Schmidt, der derzeit in St. Pölten "geparkt" ist. Johannes Eggestein indes wird die Linzer wieder zurück in Richtung Werder Bremen verlassen.