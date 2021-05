Verspätete Löhne und offene Fragen: Wacker erlebt unruhige Zeiten

Wer ist dieser Investor eigentlich? Was führt er mit dem FC Wacker im Schilde? Und was will er überhaupt in Innsbruck? Seit 14 Monaten ist Matthias Siems als sogenannter „finanzstarker Partner“ beim Traditionsverein am Ball, doch die Fragezeichen rund um den Spross einer alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie sind während dieser Zeit nicht kleiner geworden.

Ganz im Gegenteil. Zuletzt mussten die Mitarbeiter und Spieler des Zweitligisten ihrem Geld nachrennen. Ja, es stimmt, dass Zahlungen verspätet eingetroffen sind und Gehälter und Aufwandsentschädigungen später ausbezahlt wurden, ließ der Vorstand des FC Wacker am Dienstag in einer Aussendung verlautbaren.