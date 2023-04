Verpatztes Comeback: Wöber steckt mit Leeds im Abstiegskampf

Maximilian Wöber hat am Samstag sein Comeback in der englischen Premier League gegeben, zu feiern gab es dabei aber nichts. Wöbers Leeds United bezog beim Auswärts-1:2 gegen Fulham die dritte Niederlage in Folge und könnte am späteren Samstag noch auf einen Abstiegsrang abrutschen. Wöber spielte gut einen Monat nach seiner im ÖFB-Team erlittenen Oberschenkelverletzung als Linksverteidiger durch.