Arsenal hofft nach Rückschlag auf direktes Duell gegen ManCity

Premier-League-Tabellenführer Arsenal ist im Finish der englischen Fußball-Meisterschaft eher nur noch Herausforderer von Titelverteidiger Manchester City denn Gejagter.

Zwar liegen die Londoner noch immer an der Spitze, doch nach Verlustpunkten liegen sie einen Zähler hinter City. Ausschlaggebend dafür sind drei Unentschieden in Folge, zuletzt am Freitag ein Heim-3:3 gegen Schlusslicht Southampton. Arsenal-Coach Mikel Arteta bleibt vor dem Titel-Duell aber optimistisch.