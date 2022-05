Verletzungspech und VAR-Ärger bei Rapid: "Passt zu diesem Frühjar"

Wattener glauben an "Wunder"

Auf der anderen Seite zeigte die WSG nach dem Spiel Kampfgeist. „Natürlich ist es ein schwieriges Unterfangen. Wir wissen, dass wir in Hütteldorf auf jeden Fall zwei Tore machen müssen“, erinnert Trainer Thomas Silberberger an die heuer noch gültige Auswärtstorregel vor dem Spiel am Sonntag (17:00). Rapid habe verdient gewonnen, „weil sie uns in den ersten 20 Minuten den Stecker gezogen haben“. „Rapid ist jetzt in der Poleposition, aber abschreiben würde ich uns noch nicht.“

Torjäger Giacomo Vrioni hielt die Tiroler mit seinem 19. Saisontor im Spiel. Da die Treffer im Play-off für die Torschützenliste gewertet werden, zog der 23-Jährige mit Salzburgs Karim Adeyemi gleich und könnte sich am Sonntag nach drei Bonusspielen noch die Torjägerkrone sichern.

Das Motto der Wattener für die nächsten Tage? „Clever regenerieren und dann schauen, dass wir in Wien das Unmögliche möglich machen“, sagte Silberberger: „Noch sind wir nicht raus. Es haben schon viele Spiele in der Relegation gezeigt, da gibt es fast nur Auswärtssiege.“ Und Vrioni kündigte an: „Wir fahren nach Wien, um das Wunder zu verwirklichen.“