Doppelte Ehrung für Ex-ÖFB-Teamchef Didi Constantini in Innsbruck

Happel als Ziehvater

Constantini kann auf zahlreiche Trainerstationen im In- und Ausland verweisen. Öfter wurde er als "Feuerwehrmann" engagiert, um in Turbulenzen geratene Vereine zu retten - was auch meistens gelang. Von 2009 bis 2011 trainierte er die österreichische Fußballnationalmannschaft und berief dabei viele junge, aufstrebende Spieler in das Team - unter anderem einen gewissen David Alaba. Im Jahr 1992 fungierte er als Assistent von Trainer-Ikone Ernst Happel, der ihm zu einer Art Ziehvater wurde. Ein Herzensanliegen waren auch stets die von ihm organisierten Kinder-Fußballcamps, die sich ungebrochener Beliebtheit erfreuten - und die er während und nach seiner Trainer-Tätigkeit durchführte.

Constantini war auch selbst Spieler. Er lief unter anderem für Wacker Innsbruck, in Griechenland und beim Wiener Sportklub auf.