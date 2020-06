Ex-ÖFB-Teamchef Constantini: Demenz-Erkrankung "schreitet voran"

Im Vorjahr hatte die Familie von Ex-Fußball-Teamchef Dietmar Constantini dessen Demenz-Erkrankung öffentlich gemacht. Im September 2020 soll ein Buch erscheinen, in dem Constantinis Tochter das Schicksal ihres Vaters aufarbeitet. "Wir wollen, dass sich Menschen mit Demenz trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen und am Leben teilzunehmen", sagte Autorin Johanna Constantini der Tiroler Tageszeitung.

"Abseits" lautet der Titel des Buches, in dem die Psychologin nicht nur die aktuelle Situation beleuchtet, sondern auch Rückblicke ins Leben des heute 65-Jährigen gibt. "Es geht ihm so weit gut", erzählte Johanna Constantini der "TT". "Die Krankheit schreitet voran, mal mehr, mal weniger."