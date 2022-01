Verdacht auf Ellenbogenbruch bei Ried-Stürmer Chabbi

Der Ried-Angreifer Seifedin Chabbi musste im Testspiel gegen Vorwärts Steyr am Samstag kurz vor Schluss verletzt vom Platz. Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, besteht der Verdacht auf Ellenbogenbruch. Chabbi werde sich am Montag noch einer genaueren Untersuchung unterziehen.