VAR-Frust bei Wolfsburg nach spätem Ausgleich gegen Sevilla

Die entscheidende Frage zu dieser Szene stellte nach dem Spiel der Spieler, der die Wolfsburger in der 48. Minute in Führung gebracht hatte: "Wo soll er denn danach mit seinem Bein hin?", meinte der Schweizer Renato Steffen. "Er kann es ja nicht wegzaubern."

Das Bittere für den VfL ist: Statt mit vier Punkten den vermeintlich stärksten Gegner dieser Gruppe G auf Abstand zu halten, steht der deutsche Bundesligist jetzt mit zwei Zählern nur auf Platz drei. Sevilla ist mit zwei Zählern Zweiter, Salzburg hat als Leader vier zu Buche stehen. Am 20. Oktober geht es für den Klub des derzeit verletzten Xaver Schlager in Salzburg weiter, am 2. November erfolgt in Wolfsburg das Rückspiel gegen Österreichs Serienmeister.

Van Bommel sah die Ausgangslage nach zwei Runden offen, trauerte aber dem Sieg naturgemäß nach: "In dieser Gruppe ist alles sehr eng. So wird es wohl bis zum sechsten Spieltag bleiben. Das bedeutet: Jeder Punkt ist sehr teuer. Vier Punkte nach zwei Spielen ist in dieser Gruppe etwas völlig anderes als zwei Punkte nach zwei Spielen."