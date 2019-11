Valentino Lazaro: "Haben eine breite Brust und Großes vor"

Es regnet sich so richtig ein dieser Tage in Bad Tatzmannsdorf. Die Vorbereitung des Nationalteams auf das EM-Quali-Spiel gegen Nordmazedonien am Samstag (20.45 Uhr/live ORF1) in Wien kommt deswegen aber nicht ins Schwimmen, wie Valentino Lazaro bestätigt: "Im Moment gibt es keinen Grund, traurig zu sein. Für die meisten von uns läuft es bei den Vereinen gut, jetzt haben wir zudem die Riesenchance, etwas Großartiges zu leisten am Samstag gegen Nordmazedonien."