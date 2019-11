Stefan Lainer: "Du musst immer auf dem Gas bleiben"

Diese Einstellung bringt der Dauerläufer auf der rechten Flanke auch ins Nationalteam mit, das am Samstag gegen Nordmazedonien Historisches und die EURO 2020 erreichen könnte. Was überwiegt derzeit im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf, Freude oder Druck? "Ohne Druck spielst du nie als Profi, aber man freut sich jetzt auf die Möglichkeit, sich fix zu qualifziereien. Ich war noch nie bei einer EURO, ich will unbedingt dabei sein."