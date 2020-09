Unmoralisches Angebot aus Saudi Arabien für Rapids Thomas Murg

Noch ist keine Entscheidung gefallen - Rapid feilscht um eine möglichst lukrative Ablöse. Geholt wurde der Techniker 2016 um 700.000 Euro aus Ried.

Bislang hat Murg voll für Rapid trainiert und am Samstag gegen St. Pölten immerhin den Elfmeter zum 2:1 herausgeholt.

Poker bis zuletzt

Am 5. Oktober schließt das Transferfenster. Da am 4. Oktober das Duell mit dem LASK ansteht, muss in den Tagen vor dem Heimspiel die Entscheidung fallen. Ein Transfer in eine ferne Region samt Medizincheck am letzten möglichen Tag wäre selbst für die bisher in allen Wechsel-Fragen hart verhandelnden Hütteldorfer ein zu großer Poker.