Knapper 2:1-Erfolg: Rapid erfüllt die Pflicht in St. Pölten

Der Tabellenzweite begrüßte den Dritten und dementsprechend verlief Hälfte eins: St. Pölten und Rapid lieferten sich einen spektakulären Schlagabtausch. Nach der Pause gab es mehr Kampf, weniger Esprit und keine Tore mehr.

Deswegen siegten die Hütteldorfer in St. Pölten mit 2:1. Der SKN hat also auch nach acht Gastspielen von Rapid in St. Pölten noch nie gewonnen.