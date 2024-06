Berlin statt Wien: Leo Querfeld hat auch seinen Abschied gut geplant

Nicht einmal eine zusätzliche Reise war nötig. Leo Querfeld hat angekündigt, dass er sich seinen ersten Transfer gut überlegen wird, genau planen und dann für einen neuen Verein entscheidet.

Dieser liegt praktischerweise in Berlin. Dort, wohin das jüngste Kadermitglieder des ÖFB-EM-Kaders ohnehin reisen musste. Und so konnte der Wechsel zu Union gleich in der Nähe des Teamcamps finalisiert werden.

Noch vor dem ersten EM-Spiel von Österreich gegen Frankreich am Montag wird der Wechsel auch offiziell werden.