Besser als Österreich? Warum die Färöer zu beneiden sind

Alle anderen Helden von Landskrona traten in Torshavn gegen unsere durch die Ex-Austrianer Karl Daxbacher und Gerald Glatzmayer ( 2001 im Auto) verstärkte, in die Jahre gekommene Juxtrupp’n an. Worauf wir nach unerwarteter 2:0-Pausenführung – von Krämpfen und Zerrungen geplagt – zur Freude von 1.600 zahlenden Augenzeugen 2:5 verloren. Fazit: Revanche misslungen, reif fürs Sauerstoffzelt.

Und dennoch: Mehr als von unseren Bezwingern war so mancher meiner Mitkicker vom Vorspiel beeindruckt. Und dementsprechend abgelenkt beim Aufwärmen, jagten doch 22 topfitte Frauen der Kugel hinterher. Während der Frauenfußball in Österreich zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckte.

Inzwischen hat das vermeintliche schwache kickende Geschlecht in Österreich (siehe EM-Semifinaleinzug 2017) stark aufgeholt.

Inzwischen haben sich Färöers Inselmänner taktisches Know-how vom Festland angeeignet, wodurch Überraschungen öfter möglich sind.