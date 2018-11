Umbau oder Neubau? Bei Rapid dreht sich das Personal-Karussell

Präsident Michael Krammer? Hat sich noch nicht festgelegt, ob er zu einer dritten Amtszeit antritt. Sportdirektor Fredy Bickel? Überlegt, ob er das Angebot der Vertragsverlängerung annehmen soll. Vereinsjurist Niklas Belihart? Hat gekündigt. Fitness-Coch Toni Beretzki? Wurde degradiert.

Und in nicht einmal zwei Wochen wartet die Hauptversammlung mit Fragen empörter Mitglieder. Bei Rapid gilt es, neben den sportlichen Problemen eine grundsätzliche Frage zu beantworten: Steht ein Umbau an? Oder wird es in Hütteldorf 2019 gar einen Neubau geben müssen?

Eine Entscheidung hat Didi Kühbauer getroffen: Alex Steinbichler ist ab sofort der neue, alte Fitnesstrainer.