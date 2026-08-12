In royaler Erwartung: Kommt Aston-Villa-Fan Prinz William heute nach Salzburg?

Der UEFA-Supercup , das Spiel von Champions-League-Sieger Paris St.-Germain gegen Europa-League-Triumphator Aston Villa , beschäftigt Salzburg schon seit ein paar Tagen. Nicht nur, weil 30.000 Fans ins Stadion Wals-Siezenheim kommen werden.

Denn mit Prinz William ist ein königlicher Gast angesagt. Deshalb wurden rund ums Stadion enorme Sicherheitsvorkehrungen getroffen, ob er tatsächlich kommt, ist noch unklar. Der Prinz ist ein glühender Fan von Aston Villa, dem Verein aus Birmingham. Der Royal war zuletzt auch im Mai in Istanbul, wo sich Aston Villa nach einem Finalsieg über Freiburg den Titel in der Europa League sicherte.