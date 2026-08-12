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Fußball

In royaler Erwartung: Kommt Aston-Villa-Fan Prinz William heute nach Salzburg?

Für den heutigen UEFA-Supercup zwischen PSG und Aston Villa sind extreme Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Noch ist unsicher, ob Aston-Villa-Fan Prinz William kommt.
Harald Ottawa
12.08.2026, 11:02

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