Vor dem UEFA-Supercup: Viele österreichische Referees und ein steirischer Pionier

Mehr als drei Jahre zogen nun durchs Salzburger Land, in denen Hausherr Red Bull keinen Titel holen konnte. Am Mittwoch sind in Wals-Siezenheim zwei Klubs zu sehen, die jüngst die beiden größten Trophäen des europäischen Klubfußballs holten: Paris Saint-Germain (PSG) ist regierender Champions-League-Sieger, Aston Villa gewann die Europa League. Grund der Zusammenkunft ist der UEFA-Supercup (21 Uhr, Servus TV), bei dem PSG als Titelverteidiger antritt und der erstmals in Österreich ausgetragen wird. Was man wissen sollte:

Seit wann gibt es den Supercup? Seit 1972/1973. Damals wurde er von einem niederländischen Journalisten organisiert, um den damals überragenden niederländischen Klubs (Titel 1969 bis 1972) einen würdigen Gegner zu geben. Als Gegner für Ajax Amsterdam fand man den Europacup-Sieger der Pokalsieger, die Glasgow Rangers. Die Niederländer siegten in zwei Partien im Jänner 1973 mit 3:1 und 3:2. Beim Hinspiel wurde der Steirer Heinz Schilcher eingewechselt. Danach übernahm die UEFA den Supercup, der Premieren-Sieg von Ajax wurde aber anerkannt. Bis 1997 wurde der Supercup in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der Supercup wurde bisher 31 Mal vom Landesmeister- bzw. Champions-League-Gewinner, zwölfmal vom Pokalsieger und achtmal vom UEFA-Cup- bzw. Europa-League-Sieger gewonnen. Dreimal gab es kein Match. Wer ist Rekordsieger? Real Madrid ist das Superteam des Supercups, siegte insgesamt sechs Mal, es folgen Barcelona und AC Milan mit je fünf Erfolgen.

Welche Spieler gewannen am öftesten? Vier Spielern gelang fünfmal der Coup: Toni Kroos als einzigem Spieler mit zwei Klubs (Real Madrid/4, Bayern/1), Dani Carvajal und Luka Modric siegten fünf Mal mit Real, Paolo Maldini ebenso oft mit dem AC Milan. Aber dann kommt schon Österreichs erfolgreichster Vertreter David Alaba mit vier Triumphen (zwei mit Real, zwei mit den Bayern). Zwei österreichische Trainer saßen im Supercup auf der Bank, verpassten aber den Titel: Ernst Happel (Hamburger SV, 1983) und Oliver Glasner (Frankfurt, 2022). Wer leitet das Spiel am Mittwoch? Die wohl sentimentalste Geschichte des Abends: Omar Artan darf sich einen Lebenstraum erfüllen und als erster Nicht-Europäer den Supercup leiten. Der Referee aus Somalia ist der berühmteste der vergangenen WM, obwohl er dort kein Spiel leiten durfte. Die USA verwehrten ihm die Einreise – das sorgte für Proteste.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Doch noch ein Traumspiel: Referee Artan durfte nicht zur WM.

Ist es das erste große Finale im Klubfußball in Österreich? Das erste Supercup-Finale wohl, aber nicht das erste große Finale. Die anderen fanden allesamt in Wien statt: Im Meistercup bzw. in der Champions League wurde vier Mal der Titel vergeben (1964 Inter Mailand – Real Madrid 3:1, 1987 FC Porto – Bayern 2:1, 1990 AC Milan – Benfica 1:0, 1995 Ajax – Milan 1:0). Zudem fand im Prater ein Endspiel im Cup der Cupsieger statt (1970 Manchester City – Gornik Zabrze 2:1), und SV Salzburg absolvierte hier das Hinspiel im UEFA-Cup-Finale 1994 (0:1 gegen Inter Mailand).