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Champions League live: Wer holt sich den wichtigsten Titel im Klubfußball?

In Budapest kämpfen Titelverteidiger PSG und Arsenal um den Triumph in der Champions League. Wie steht es?
30.05.2026, 17:00

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Aufwärmen im Puskas-Stadion.

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