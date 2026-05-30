Champions League live: Wer holt sich den wichtigsten Titel im Klubfußball?

Großer Showdown im europäischen Klubfußball: Titelverteidiger Paris Saint-Germain und ein wiedererstarkter FC Arsenal kämpfen um die Trophäe in der Champions League.

Die Pariser könnten im Puskas-Stadion von Budapest nach Real Madrid die erst zweite Mannschaft werden, die den Titel seit der Einführung des neuen Formats 1992 verteidigt. Doch Arsenal erlebte zuletzt gleich doppelte emotionale Höhepunkte. Zuerst holten sie nach 22 Jahren wieder den Meistertitel.