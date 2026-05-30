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Fußball

Paris Saint-Germain gegen Arsenal: Wer gewinnt die Champions League?

Paris Saint-Germain und Arsenal spielen ab 18 Uhr in Budapest um den Pokal der Champions League. Die stärkste Offensive Europas trifft auf die beste Defensive. Ein Vergleich.
Andreas Heidenreich und Manuela Eber
30.05.2026, 06:30

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Das selbstbewusste Paris Saint-Germain oder ein wiedererstarkter FC Arsenal. Wer gewinnt am Samstag (18.00/live ZDF, Canal+, Sky) in der Budapester Puskas-Arena die wichtigste Trophäe im europäischen Klubfußball? Die Pariser könnten nach Real Madrid die erst zweite Mannschaft werden, die den Titel seit der Einführung des neuen Formats 1992 verteidigt.

Das Ensemble um Ballon-d’Or–Gewinner Ousmane Dembélé, der zuletzt angeschlagen war, gilt als Favorit. „Sie waren letztes Jahr furchteinflößend, und sie sind es dieses Jahr immer noch“, warnte Arsenals Abwehrspieler William Saliba.

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Doch Arsenal erlebte zuletzt gleich doppelte emotionale Höhepunkte. Zuerst holten sie nach 22 Jahren wieder den Meistertitel quasi auf der Wohnzimmercouch. Wenige Tage später gab es dann die große Feier rund um das eigene Emirates Stadium. „Jetzt müssen wir die nächste Stufe erreichen“, forderte Coach Mikel Arteta, „wir müssen dorthinfahren und die Champions League gewinnen, das ist klar“.

Der finale Vergleich

Ein erster Titel in der Königsklasse wäre die absolute Krönung einer jetzt schon denkwürdigen Saison - und eine Bestätigung für Arteta. Der 44–jährige Spanier hatte die Londoner im Jahr 2019 am Tiefpunkt übernommen. Der Kader war teuer – und schlecht. Doch Arteta hatte Geduld und eine Vision: Weg vom Schönheitsfußball, hin zu Effizienz.

Der finale Vergleich

Arsenal hat seinen Weg ins Finale seiner Defensive zu verdanken. In 14 Spielen kassierte man nur sechs Gegentore. Dem gegenüber steht die enorme Offensivkraft der Pariser. In der Champions League erzielten die Franzosen 44 Tore. Ein weiteres Tor wäre Rekord.

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