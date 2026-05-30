Paris Saint-Germain gegen Arsenal: Wer gewinnt die Champions League?

Das selbstbewusste Paris Saint-Germain oder ein wiedererstarkter FC Arsenal. Wer gewinnt am Samstag (18.00/live ZDF, Canal+, Sky) in der Budapester Puskas-Arena die wichtigste Trophäe im europäischen Klubfußball? Die Pariser könnten nach Real Madrid die erst zweite Mannschaft werden, die den Titel seit der Einführung des neuen Formats 1992 verteidigt.

Das Ensemble um Ballon-d’Or–Gewinner Ousmane Dembélé, der zuletzt angeschlagen war, gilt als Favorit. „Sie waren letztes Jahr furchteinflößend, und sie sind es dieses Jahr immer noch“, warnte Arsenals Abwehrspieler William Saliba.