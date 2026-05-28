Erfolgscoach Glasner: "Ich kann ganz gut die Sau rauslassen"

Oliver Glasner wird zwar kein Denkmal erhalten ("darauf kacken eh nur die Tauben"), aber ein Platz in den Geschichtsbüchern von Crystal Palace ist ihm sicher: Als Coach, der dem Londoner Traditionsverein die ersten großen Trophäen beschert hat. 3 Titel in 375 Tagen Innerhalb von 375 Tagen führte Glasner Crystal Palace zu den historischen Triumphen im FA-Cup (gegen Manchester City), im Community-Shield (gegen Liverpool) und nun in der Conference League (gegen Rayo Vallecano).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ / TOBIAS SCHWARZ Oliver Glasner verabschiedete sich als Champion von Crystal Palace

Kultstatus In den zweieinhalb Jahren bei Crystal Palace hat Glasner Kultstatus erlangt. Der Abschied fiel entsprechend emotional und ausgelassen aus. „Ich kann schon ganz gut die Sau rauslassen“, erklärte der 51-Jährige nach dem Final-Coup in Leipzig gegen Rayo Vallecano.

Der Österreicher hatte schon im Winter verkündet, dass er Crystal Palace nach dieser Saison verlassen würde. Auch wenn viele Fans nach dem jüngsten Triumph auf einen Verbleib des Erfolgstrainers hoffen, es gibt keine Kehrtwende. Gefragter Trainer Wohin es Oliver Glasner verschlägt, ist ungewiss. „Ich habe im Fußball gelernt: Alles, was ich heute sage, ist morgen falsch“, meinte der 51-Jährige nach dem Endspiel. Spätestens mit dem Sieg in der Conference League zählt Oliver Glasner zu den gefragtesten Trainern in Europa. Italienische Medien berichten, dass er auf der Wunschliste des AC Milan steht. Auch mit Bayer Leverkusen wird er in Verbindung gebracht.