Glasner um historischen Titel: So steht es bei Crystal Palace - Vallecano

Der große Ernst Happel hat es vorgemacht, Oliver Glasner kann jetzt nachziehen: So wie der "Wödmasta" steht der Oberösterreicher vor seinem zweiten Europacupsieg als Trainer. Happel hat es mit Feyenoord und dem HSV vorgemacht, Glasner soll mit Frankfurt und nun Crystal Palace folgen.

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Die Londoner gehen als klarer Favorit in das Endspiel um den Pokal der Conference League.

Glasners Gegner ist Rayo Vallecano aus Madrid, gespielt wird gegen den Ex-Klub von Toni Polster erstmals in Leipzig. Hier sehen Sie, wie es im Finale der Debütanten steht:

Für Glasner ist es auch aus einem anderen Grund ein besonderes Match: Die Legende der SV Ried will als Trainer nach den Erfolgen mit dem LASK, Wolfsburg, Frankfurt und nun dem früheren Underdog aus London wieder etwas Neues erleben. Der Trainer geht - aber wohin?

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Für Crystal Palace soll im letzten Spiel an der Linie noch der dritte Titel in knapp über einem Jahr eingefahren werden.