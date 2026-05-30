Champions-League-Finale schon um 18 Uhr: Wo es zu sehen ist

Das Finale der UEFA Champions League wird am Samstag erstmals bereits um 18.00 Uhr angepfiffen. Bisher begann das Endspiel traditionell um 21.00 Uhr. Mit der Vorverlegung um drei Stunden will die UEFA das Fanerlebnis verbessern und den Finaltag familienfreundlicher gestalten.

Laut UEFA soll der frühere Anstoß mehrere Vorteile bringen: Fans können nach dem Spiel leichter öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Tagesreisen werden einfacher und die Zuschauer haben auch nach einem möglichen Verlängerungs- oder Elfmeterschießen noch genügend Zeit, den Abend zu genießen. Zudem sollen Gastgeberstädte wirtschaftlich profitieren, wenn sich Fans nach dem Spiel länger in der Stadt aufhalten.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin bezeichnete die neue Anstoßzeit als „zugänglicher und inklusiver“ für alle Beteiligten. Auch die Fanorganisation Football Supporters Europe begrüßte den Schritt, da dadurch Reisestress reduziert werde.

Wo ist das Finale in Österreich zu sehen?

Das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal FC aus der Puskás Aréna in Budapest wird heute in Österreich live übertragen. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

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