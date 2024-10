Ex-FIFA-Schiedsrichter Plautz ist jetzt Seelsorger der Tiroler Polizei

Er war ein Spitzenschiedsrichter, der als Österreicher auf großen internationalen Fußballbühnen im Einsatz war. Nach der aktiven Karriere wechselte Konrad Plautz zwischenzeitlich als ÖVP-Quereinsteiger in die Tiroler Landespolitik. Und trat schließlich in den Dienst der katholischen Kirche.

Nun wurde der heute 59-Jährige zum neuen katholischen Polizeiseelsorger für Tirol bestellt, wie es am Mittwoch in einer Presseaussendung hieß. "Ich freue mich darauf, die Tiroler Polizistinnen und Polizisten in herausfordernden und belastenden Momenten zu begleiten, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihnen in schwierigen Situationen Kraft und Trost zugeben", so Plautz, der einen ungewöhnlichen Lebensweg hinter sich hat.