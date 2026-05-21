Freudentränen bei Prinz William: Sein Aston Villa holt den Pokal

Ein starkes Aston Villa ließ den Europapokal-Traum des SC Freiburg jäh platzen. Das 3:0 für den englischen Erstligisten im Endspiel der Europa League wird vor allem von der heimischen Presse euphorisch aufgenommen. Und auch Prinz William spielt dabei eine prominente Rolle.

Großbritannien The Guardian: "Tielemans läutet die Party ein, als Aston Villa Freiburg im Europa-League-Finale deklassiert."

The Sun: "Emery gewinnt die fünfte Europa League, Prinz William jubelt über die Traumtore von Buendia und Tielemans."

Daily Mail: "Königliche Zustimmung! Ein überglücklicher Prinz William weint Freudentränen, nachdem er sein geliebtes Aston Villa das Europa-League-Finale in Istanbul gewinnen sah, um die 30-jährige Durststrecke ohne Titel zu beenden - den letzten Pokal gewannen sie, als er 13 Jahre alt war!" Deutschland Bild: "William jubelt, Freiburg-Traum geplatzt. Während Freiburg Final-Frust schiebt, feiert Prinz William (43) auf der Tribüne eine Party."

Süddeutsche Zeitung: "Dabeisein ist auch schon viel. Am Ende steht ein tapferes Schaulaufen und ein 3:0 für Aston Villa, das den Kräfteverhältnissen entspricht."

Ntv: "Aston Villa nimmt Freiburg auseinander."

Frankreich L'Équipe: "Aston Villa deklassiert Freiburg und beschert Unai Emery seinen fünften Europa-League-Titel. Die Aufgabe war zu groß, viel zu groß für Freiburg."

Le Parisien: "Birmingham machte noch vor der Halbzeitpause den Unterschied und sicherte sich damit den ersten großen europäischen Titel seit dem Landesmeister-Pokal 1982." Spanien Mundo Deportivo: "Unai Emery hat es wieder geschafft! Der baskische Trainer, ein Europa-League-König, führte Aston Villa nach 30 Jahren zum ersten Titelgewinn, nachdem er Freiburg mit atemberaubenden Toren von Tielemans, Buendía und Rogers deklassiert hatte."

AS: "Eines Tages wird der Fußball Emery als einen der größten Trainer Europas in Erinnerung behalten. Dieser glorreiche Sport, dieses Wunder, das auf der Straße erfunden wurde und schließlich in einem Labor landete - dem perfekten Ort, an dem Unai die Taktik zur Kunst erhoben hat."

Marca: "Emery führt Aston Villa zu neuem Glanz und untermauert seinen Titel als König der Europa League."