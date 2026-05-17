Auch im ÖFB-Team: Warum Fußballer immer größer werden

Erhält noch ein junger Überraschungsmann anstelle eines Arrivierten ein Flugticket zur WM? Ungeachtet aller Spekulationen, die Ralf Rangnick mit der Bekanntgabe seines 26-Mann-Kaders am Montag beendet, steht fest: Österreich wird mit dem bisher größten Team bei einer WM vertreten sein. Und das nicht nur, was die Anzahl der Betreuer (fast viermal so viele wie 1998 unter Teamchef Herbert Prohaska ), sondern auch, was die Körpermaße der Spieler betrifft.

Überall, wo’s genug zu essen gibt, wächst die Jugend ihren Eltern über den Kopf. Im Fußball aber gibt es neben der Ernährung taktische Gründe, weshalb der Sportplatz (wenn auch nicht so extrem wie im Basketball) zum Longinus-Treff ’ wird. Speziell als Innenverteidiger werden Riesen bevorzugt. Zumal die Lufthoheit im Strafraum bei Eckbällen immer öfter spielentscheidend ist.

2006 waren die Italiener nicht zuletzt dank ihres 1,76 Meter großen Kapitäns und Abwehrchefs Fabio Cannavaro (der im Jänner als FIFA-Botschafter den WM-Pokal zum Beschnuppern nach Wien brachte) Weltmeister geworden. 20 Jahre später sind Trainern im Abwehrzentrum 20 Zentimeter Größere ungleich lieber. Auch weil konträr zu Barcelonas Hochblüte, in der Pep Guardiolas Spielphilosophie bewundert und kopiert wurde, vielerorts wieder die Manndeckung forciert werde. Das weiß der 73-fache Internationale Sebastian Prödl, der selbst von optimalen Verteidigermaßen profitierte und der jetzt 38-jährig ÖFB-Nachwuchsgesamtchef und Servus-TV-Experte ist.