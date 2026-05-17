Das große Titelduell: Wer schnappt sich den Meisterteller?

Das Beste kommt zum Schluss. Wie in den beiden vergangenen Jahren ist es auch heuer spannend bis zur letzten Minute in der Meistergruppe. Sturm weiß, was man machen muss, um danach den Meisterteller zu stemmen. Zwei Siege gegen Kärntner Klubs (Klagenfurt und im Vorjahr WAC) führten zu den Meistertiteln vier und fünf.

Doch aufgepasst: Die Grazer können am Sonntag (14.30 Uhr/ live ORF 1, Sky) gegen Rapid hoch gewinnen – sie haben es nicht in den eigenen Beinen. Dem LASK reicht gleichzeitig bei Rapids Erzrivalen Austria (14.30 Uhr/ live Sky) ein Punkt, sie haben es in der eigenen Hand, sich den ersten Meistertitel seit 1965 zu sichern.

Und es wäre wie damals sogar das Double. Denn am 1. Mai sicherten sich die Oberösterreicher nach einem 4:2-Finalerfolg über Altach den ÖFB-Cup.