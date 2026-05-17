Das große Titelduell: Wer schnappt sich den Meisterteller?
Das Beste kommt zum Schluss. Wie in den beiden vergangenen Jahren ist es auch heuer spannend bis zur letzten Minute in der Meistergruppe. Sturm weiß, was man machen muss, um danach den Meisterteller zu stemmen. Zwei Siege gegen Kärntner Klubs (Klagenfurt und im Vorjahr WAC) führten zu den Meistertiteln vier und fünf.
Doch aufgepasst: Die Grazer können am Sonntag (14.30 Uhr/ live ORF 1, Sky) gegen Rapid hoch gewinnen – sie haben es nicht in den eigenen Beinen. Dem LASK reicht gleichzeitig bei Rapids Erzrivalen Austria (14.30 Uhr/ live Sky) ein Punkt, sie haben es in der eigenen Hand, sich den ersten Meistertitel seit 1965 zu sichern.
Und es wäre wie damals sogar das Double. Denn am 1. Mai sicherten sich die Oberösterreicher nach einem 4:2-Finalerfolg über Altach den ÖFB-Cup.
Die Städte
- Linz. Die Stadt an der Donau ist mit 213.000 Einwohnern die drittgrößte Österreichs. Die einst staubige „Stahlstadt“ wurde 2009 Europäische Kulturhauptstadt. Linz ist die einzige Großstadt Österreichs, die (mit 157.000 Arbeitsplätzen) fast doppelt so viele Stellen aufweist, wie die Bevölkerung deckt – eine hohe Pendlerrate ist die Folge. Die SPÖ stellt mit Dietmar Prammer den Bürgermeister.
- Graz. Die Stadt an der Mur ist mit 305.000 Einwohnern die zweitgrößte Österreichs. Graz hat sich zu einer Universitätsstadt entwickelt, etwa jeder sechste Einwohner ist Student oder Studentin. 2003 war Graz Europas Kulturhauptstadt.
Bürgermeisterin ist Elke Kahr von der KPÖ.
Die Erfolge
- Ein Meistertitel. 1899 wurde der Verein gegründet, seit 1919 spielt man beim LASK Fußball. Doch die Liste der Erfolge ist kurz. Größter Erfolg war das Double in der Saison 1964/65. Heuer holte man mit einem 4:2 n.V. gegen Altach zum zweiten Mal den Cuptitel.
- Fünf Meistertitel. Seit 1. Mai 1909 wird bei Sturm Fußball gespielt. Unter Trainer Ivica Osim und mit dem „magischen Dreieck“ Kapitän Ivica Vastic, Stürmer Mario Haas und Mittelfeldspieler Hannes Reinmayr holte man 1998 und 1999 die ersten Meistertitel und schaffte es 2000/2001 in die zweite Gruppenphase der Champions League. Sturm holte drei weitere Meistertitel (2011, 2024, 2025) und wurde sieben Mal Cupsieger.
Die Schlüsselspieler
- Der Kapitän. Der 1,68 Meter kleine Sascha Horvath (29) zieht beim LASK die Fäden im Mittelfeld. Beim ÖFB-durchlief er alle Nachwuchs-Auswahlen, doch die Profi-Karriere bei der Wiener Austria wollte nicht so richtig starten. Über Sturm, Dynamo Dresden, Wacker Innsbruck und Hartberg kam er schließlich 2021 nach Linz. Hier reifte er zum Leistungsträger und gilt als verlängerter Arm von Trainer Didi Kühbauer.
- Der Zauberer. Sturms Spiel steht und fällt mit Otar Kiteishvili. Erwischt er einen guten Tag, kann der Georgier, der seit 2017 in Graz kickt, Spiele im Alleingang entscheiden. Mit 15 Treffern führt er auch die Torschützenliste an – und das als Mittelfeldspieler. Kein Wunder, dass der 30-Jährige vor wenigen Tagen zum dritten Mal in Folge zum Bundesliga-Spieler der Saison gekürt wurde.
Die Klublegenden
- Tormaschine Köglberger. Hinter Gerhard Sturmberger (415 Spiele) hat Ex-Teamtormann Klaus Lindenberger die zweitmeisten Partien (376) für den LASK absolviert. Eine echte Stürmerlegende ist Helmut Köglberger. Der Sohn einer Österreicherin und eines Besatzungssoldaten feierte 1965 mit dem LASK Meistertitel und Cupsieg. Insgesamt absolvierte Köglberger 334 Spiele für den LASK und erzielte 161 Tore.
- Zwei Ivicas. In Graz haben sich einige Männer verdient gemacht. Ivica Vastic wurde ebenfalls drei Mal en suite zum Bundesliga-Kicker gewählt (1998 bis 2000), auch Mario Haas oder Hannes Reinmayr haben das Zeug zur Klublegende. Stürmer wie Gernot Jurtin oder Bozo Bakota prägten den SK Sturm. Und natürlich waren da die Meister-Trainer Ivica Osim, Franco Foda, Christian Ilzer und Jürgen Säumel.
Die Trainer
- Didi Kühbauer. Der Erfolgslauf des LASK ist unmittelbar verbunden mit dem Trainer. Didi Kühbauer (55) übernahm die Mannschaft im Oktober auf dem vorletzten Platz, formte sie zu einer Einheit und führte sie an die Spitze.
- Fabio Ingolitsch. Der Salzburger kassierte im Herbst mit Altach die wenigsten Gegentreffer – und sorgte seit Winter auch bei Sturm für Stabilität in der Defensive. Auch ein Grund, warum die Grazer seit zwölf Spielen unbesiegt sind.
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