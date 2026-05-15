Bundesliga-Showdown: Die Statistik spricht für den LASK als Meister

Zum dritten Mal in Folge fällt die Titelentscheidung in der Fußball-Bundesliga erst in der letzten Runde. Leader LASK kämpft im Fernduell mit Sturm Graz um das Double, die Grazer um die abermalige erfolgreiche Titelverteidigung. Den Linzern reicht im Herzschlagfinale bei der Wiener Austria bereits ein Remis für den zweiten Meistertitel nach 1965. Auch die Statistik spricht für die Elf von Dietmar Kühbauer. Jäger-Rolle brachte nie Erfolg Zum insgesamt achten Mal seit Einführung der Dreipunkteregel in der Saison 1995/96 wird die Meistertrophäe im letzten Abdruck vergeben, zum siebenten Mal ist Sturm dabei. Die Jäger-Rolle war nie von Erfolg gekrönt. Immer setzten sich die bis dahin führenden Mannschaften durch.

1996 sicherte sich Rapid dank eines 3:0-Sieges im direkten Duell mit Verfolger Sturm in der Schlussrunde den Titel. 1999, 2000 und 2010 waren es Sturm, der FC Tirol und Salzburg, die sich auch in der Endabrechnung durchsetzten. 2011, 2024 und 2025 ließ sich Sturm die Tabellenführung nicht mehr nehmen. Vor zwei Jahren setzten sich die Grazer gegen Austria Klagenfurt 2:0 durch, im Vorjahr erzitterten sie ein 1:1 gegen einen direkten Konkurrenten WAC. Finale Umsturz gelang zuletzt vor 34 Jahren Erst drei Mal in der Bundesliga-Geschichte ist es bisher gelungen, den Tabellenführer in der letzten Runde noch von Platz eins zu stürzen: 1981 fing die Wiener Austria Sturm Graz noch ab. Die Austria gewann gegen den GAK 6:1 und bekam Schützenhilfe vom Stadtrivalen Rapid, der Sturm in Graz mit 4:1 besiegte.