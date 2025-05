Das Meisterrennen live: Der große Bundesliga-Showdown

Zur Erinnerung: Im Grunddurchgang besiegte die Wiener Austria die Linzer zuhause mit 2:1 - während Sturm gegen den WAC in Liebenau 0:3 unterging. Geht es also nach den Ergebnissen im Grunddurchgang, ist die Austria Meister. Meisterschalen sind auf jeden Fall in Graz und Wien geparkt.

Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr im Showdown steht: