Bundesliga-Titelkampf: Ein Finale wird zur Kopfsache

Man müsse einen günstigen Spielverlauf erzwingen, um unabhängig zu bleiben von Rechenspielen. „Es geht um unser Spiel, unsere Leistung“, so Helm. „Wir müssen aktiv sein und dennoch einen kühlen Kopf bewahren“, so Fischer. Unabhängig vom Ausgang hat die Austria die Basis gelegt für die Zukunft: Malone wurde verpflichtet, bei Prelec stehen die Dinge ebenfalls gut. Zudem soll ein Sechser kommen.

Trainer Stephan Helm verrät, dass man die Info über den Spielstand in Graz nicht verhindern will und kann. „Wir gehen offen damit um.“

Mit Mathematik will sich beim Titelverteidiger aber ohnehin keiner beschäftigen. „Wir sind Erster und wollen zeigen, dass wir es nicht umsonst sind“, sagt Trainer Jürgen Säumel, der freilich eine gewisse Anspannung nicht leugnen will. „Aber so wie die Spieler jetzt im Training aufgetreten sind, bin ich sehr positiv gestimmt. Auch wenn ich in ihre Gesichter sehe.“

Eines davon gehört Gregory Wüthrich. „Wir müssen heiß und geladen sein, aber mit kühlem Kopf“, sagt der Abwehrboss, der Sturm im Vorjahr mit dem 1:0 gegen Klagenfurt im Showdown auf die Meisterstraße brachte.