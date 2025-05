Showdown im Titelkampf: Ein zweiter Meisterteller wartet in Wien

Die Fußball-Bundesliga ist für den finalen Showdown um den Titel gewappnet. Wie im Vorjahr steht am Samstag mehr als ein Meisterteller parat, wenn in Graz oder Wien die Entscheidung im Fernduell fällt. Die Trophäen sind völlig identisch und komplett gleichwertig, wie die Liga betont. Auch die Konfettikanonen sind schon gebucht, wenn entweder Titelverteidiger Sturm Graz oder der WAC in Graz oder aber die Austria in Wien am Ende der Saison die Meisterparty steigen lassen.

„Wir erleben das spannendste Meisterschaftsfinish seit 15 Jahren und stehen sowohl in Graz als auch in Wien für die Meisterteller-Übergabe bereit“, meinte der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer zur Ausgangslage. Er selbst wird in Graz-Liebenau vor Ort sein, einer seiner Stellvertreter David Reisenauer und Alex Schwärzler sind in Wien-Favoriten zugegen.

In beiden Stadien werden identische Aufbauten für eine Meisterbühne bereitstehen. Zwei Konfetti-Kanonen werden etwa 12 kg Konfetti in den Farben des Meisterclubs in die Höhe schießen. Sturm und der WAC entschieden sich beide für schwarz-weiß.