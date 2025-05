Jürgen Säumel ist der perfekte Nachfolger von Ilzer, auch wenn er als Typ anders ist. „Man kann uns nicht vergleichen“, betont Säumel immer wieder. „Jeder hat seinen Stil. Aber es ist klar, dass sich die Ausrichtung der Spielanlage nicht maßgeblich verändert. Der Erfolg gab uns ja recht.“ Der 40-Jährige war auch der Vorschlag des Vorstands, der bald nach dem Abgang von Ilzer einen Vertrag aufsetzte – allerdings mit der Bedingung, dass der neue Sportchef, der dann Parensen wurde, zustimmt. Säumel nahm auch gleich seinen Co-Trainer Michael Madl mit, der ebenfalls mit dessen Vorgänger Uwe Hölzl nicht zu vergleichen ist. „Hölzl hat eben sehr viel mit Tieren gearbeitet, er hatte eine andere Perspektive. Bei Madl merkt man, dass er selbst Profi war, sein Fokus liegt eben total auf Fußball. Und motivieren kann er ebenso gut“, so Gorenc-Stankovic.

Bei Sturm ändert sich in der Ausrichtung nicht Maßgebliches, obwohl sich sonst alles veränderte. Im Oktober gab der erfolgreiche Sportchef Andreas Schicker bekannt, dass er nach Hoffenheim zieht. Nur ein paar Wochen später folgte ihn Double-Trainer Christian Ilzer samt seinem Team. Dazu verließen noch andere wichtige Persönlichkeiten Graz-Liebenau, wie der Technische Direktor Paul Pajduch. Anfang Februar gab es nicht nur deshalb eine kleine Krise. Sturm kam aber bald wieder auf Touren, konnte auch den Abgang des besten Stürmers Mika Biereth einigermaßen kompensieren. Auch weil im Hintergrund gut gearbeitet wird. Der Deutsche Michael Parensen führt Schickers Werk gekonnt fort, st aber vor allem im Sommer gefordert. Immerhin verlassen Malick Yalcouye, Tormann Kjell Scherpen den Verein, William Böving wird von mehreren Klubs heiß umworben, Tochi Chukwuani zumindest von Hoffenheim.

Die Leistungsträger und Lautsprecher

Otar Kiteishvili wurde nicht zufällig zum zweiten Mal in Folge zum Bundesliga-Spieler gekürt, „ein Unterschiedsspieler“, wie Ilzer stets betonte. „Er will immer um jeden Preis gewinnen. Das spürt man“, sagt Youngster Leon Grgic. Dazu kommen Routiniers wie Jon Gorenc-Stankovic oder Gregory Wüthrich, die auch in der Kabine tonangebend sind. Und auch wenn Stefan Hierländer zumeist nur zu Minieinsätzen kommt, ist er als Sprachrohr unersetzbar.

Die familiäre Mischung

Das Gefüge aus Alt und Jung passt sehr gut. Trainer Jürgen Säumel hat den Vorteil, dass er mit den Talenten schon in der 2. Liga und der Youth League gearbeitet hatte. „Freilich ist dies ein Vorteil für mich, weil er mich schon gut kennt. Als Ilzer wegging, habe ich gehofft, dass er unser Trainer wird“, sagt Youngster Leon Grgic. Aber auch Belmin Beganovic, Jacob Hödl, Konstantin Schopp oder Peter Kiedl machten einen großen Sprung – sie alle zeigten, dass sie mehr als nur Notnägel nach dem Ausfall einiger Stammspieler (vor allem Stürmern) sind. Das alles gibt eine wunderbare Mischung, die von einem großen Zusammenhalt getragen wird. „Wir sind kein Team, sondern eine Familie“, sagt Dimitri Lavalee.