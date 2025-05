Sturm-Youngster Grgic: "Die Fans geben dem Verein eine Wucht"

Das kann ich schon sein, am wichtigsten in dieser Phase ist einfach die Geduld. Ich habe schon unter Trainer Ilzer einen Schritt gemacht, mein Ziel muss es sein, immer mehr Spielminuten zu bekommen.

Ich glaube, die Emotionen betreffen nicht nur die Jungen. Auch die Älteren sind betroffen. Jeder will Meister werden, alle haben dasselbe Ziel.

Zuletzt wurden Sie, aber auch Belmin Beganovic, ausgeschlossen. Gehen vor allem bei den Jungen in dieser heißen Phase die Emotionen durch? Und was bedeutet dies für das Finish?

Was zeichnet den nächsten Gegner Rapid aus?

Wo sehen Sie Ihre größte Stärke?

Ich glaube, dass ich einen guten Torriecher habe. Der Abschluss ist meine besondere Stärke.

Haben es die Youngsters schwieriger in Graz als sonst wo?

Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Wenn man sich die Erfolge in den vergangenen Jahren ansieht, dann war dies auch zurecht so. Die Mannschaft hat eine gute Qualität, das heißt aber nicht, dass man sich als Junger nicht durchsetzen kann.

Werden Sie in Graz auf der Straße erkannt?

Ab und zu. Aber darauf bin ich auch stolz. Ich bin gerne bereit, eine Unterschrift zu geben und ein Foto mit mir machen zu lassen.

Können die Fans in der Entscheidung einen entscheidenden Faktor spielen?

Die Fans sind unglaublich und geben dem Verein eine super Wucht. Sie sind freilich mitverantwortlich für die Erfolge.