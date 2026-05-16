Fünf Kreuzbandrisse! Austria-Talent muss Karriere beenden

Eine einst hoffnungsvolle Karriere kommt zu einem frühen Ende. Austria-Linksverteidiger Ziad El Sheiwi hat sich nach fünf Kreuzbandrissen - vier im linken und einen im rechten Knie - dazu entschieden, seine Fußballerkarriere mit 22 Jahren zu beenden. "Manchmal entscheidet nicht der Wille, sondern der Körper", sagte El Sheiwi, dessen Knie achtmal operiert werden musste. Das Eigengewächs der "Veilchen" wird am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den LASK offiziell verabschiedet.