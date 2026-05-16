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Fußball

Fünf Kreuzbandrisse! Austria-Talent muss Karriere beenden

Mit nur 22 Jahren muss Ziad El Sheiwi das Handtuch werfen. Am Sonntag wird er vor dem Spiel gegen den LASK verabschiedet.
16.05.2026, 12:31

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Ziad El Sheiwi in einem Spiel gegen Sturm Graz.

Eine einst hoffnungsvolle Karriere kommt zu einem frühen Ende. Austria-Linksverteidiger Ziad El Sheiwi hat sich nach fünf Kreuzbandrissen - vier im linken und einen im rechten Knie - dazu entschieden, seine Fußballerkarriere mit 22 Jahren zu beenden. "Manchmal entscheidet nicht der Wille, sondern der Körper", sagte El Sheiwi, dessen Knie achtmal operiert werden musste. Das Eigengewächs der "Veilchen" wird am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den LASK offiziell verabschiedet.

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Für die Austria kam El Sheiwi auf sieben Pflichtspiele. Sein Bundesligadebüt hatte er im Alter von 17 Jahren gefeiert, womit er als große Zukunftshoffnung in Wien-Favoriten galt.

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