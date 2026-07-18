Adelsexperte: Warum Prinz William, obwohl Fußballfan, alle England-WM-Spiele verpasste

Der britische Thronfolger Prinz William ist bekennender Fußball-Enthusiast und Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association). Er ist Fan des Birminghamer Premier-League-Klubs Aston Villa. Auf der Tribüne zeigt er sich immer wieder mitfiebernd oder ausgelassen jubelnd - wie ein ganz normaler Fußballfan. Bei der WM suchte man ihn bei England-Spielen aber vergebens. Der britische Adelsexperte Richard Eden von der Boulevardzeitung Daily Mail glaubt zu wissen, warum.

Prinz George schließt Lambrook-Schule ab

Grund war demnach nicht etwa Desinteresse, sondern sein ältester Sohn. Es sei „eine wichtige Zeit für die Familie, da George seine Schulzeit in Lambrook beendet hat“, so Eden unter Berufung auf einen Familienfreund in seiner Kolumne, aus der mehrere Medien zitierten.

Im Juni war bekannt geworden, dass George ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen wird. Bis jetzt besuchte er gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.

William „extrem enttäuscht“ nach WM-Aus

Kalt ließen William die Spiele aber nicht: Nach der 1:2-Niederlage Englands im Halbfinale gegen Argentinien hatte sich der Prinz mit aufmunternden Sätzen an die Fußball-Nationalmannschaft gewandt. „Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X.