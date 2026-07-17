Annäherung zwischen Harry und Charles: Mit William sieht die Sache anders aus

Während des Treffens nahm Harrys älterer Bruder und Thronfolger Prinz William an einem Wohltätigkeits-Polospiel in Windsor teil. Zwischen den beiden soll nach wie vor Funkstille herrschen.

Nach vier Jahren war es vergangene Woche wieder so weit: Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben gemeinsam mit ihren sieben und fünf Jahre alten Kindern Archie und Lilibet den Großvater besucht - König Charles III. . Britischen Medienberichten zufolge fand das Wiedersehen in Highgrove statt, der Privatresidenz von Charles im Südwesten Englands.

„Keinerlei Kontakt“ zwischen William und Harry

Das Verhältnis der sich einst so nahestehenden Brüder sei „völlig zerrüttet“, zitiert das US-People-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle. Ein weiterer Insider, der William und Harry kenne, gab an: „Ehrlich gesagt dachte ich, dass sich die Lage inzwischen vielleicht ein wenig entspannt hätte. Aber es hat sich nichts getan, vor allem nicht von Williams Seite. Es gibt keinerlei Kontakt.“ Dem britischen Adelsexperten Simon Vigar zufolge wäre Prinzessin Diana „am Boden zerstört, dass es so gekommen ist“.

Harry erhob in seinen Memoiren „Spare“ schwere Vorwürfe gegen William, der ihn im Streit etwa tätlich angegriffen haben soll. Er habe seine Frau bei dem Vorfall im Jahr 2019 gegen verbale Kritik von William verteidigen wollen, sagte Harry in einem CBS-Interview. Der Streit zwischen den Brüdern sei dann eskaliert. William sei ausgerastet und habe ihn zu Boden gestoßen. „Ich landete auf dem Hundenapf“, beschrieb Harry die „ziemlich hässliche“ Szene. Meghan habe später Schnittwunden auf seinem Rücken von den Scherben der zerbrochenen Schale entdeckt.

Harry und Meghan hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und Großbritannien den Rücken gekehrt. Die Familie lebt heute in Meghans Heimat Kalifornien.