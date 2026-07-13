Prinzessin Kate stellt ihr Leben ganz in den Dienst der „Firma“, wie die königliche Familie genannt wird. Eines Tages wird sie an der Seite ihres Mannes William Großbritanniens Königin sein. Die 44-Jährige zählt ohne Frage zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Nur die Jüngsten wissen nicht immer, mit wem sie es zu tun haben, wie Kate vor einigen Tagen beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London, dessen Schirmherrin sie ist, festgestellt hat. Ein zehnjähriger Bub fragte sie, ob sie „die Tochter der Königin“ sei. Kate habe mit einem Lächeln im Gesicht entgegnet: „Nein, ich bin die Prinzessin von Wales. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich bin hierher gekommen, um mir die großartige Arbeit anzusehen, die hier geleistet wird, und um besondere Kinder zu treffen – sehr mutige Kinder wie dich.“ Schließlich erkundigte sich Kate noch, wie lange der junge Patient schon im Spital ist. Die Szene wurde von der Adelsexpertin Rebecca English von der Daily Mail auf Video festgehalten und veröffentlicht:

Für die Tochter einer mit einem Lieferservice für Partyartikel zu Wohlstand gekommenen Flugbegleiterin und eines Fluglotsen war es nicht einfach, sich an das Leben eines Mitglieds der Royals zu gewöhnen. Sie lernte William während ihres Kunstgeschichtsstudiums an der Universität St. Andrews in Schottland kennen, seither sind sie - abgesehen von einer kurzen Trennung 2007 - ein Paar. Nach Bekanntwerden ihrer Verlobung mit William verfolgten Fotografen Kate auf Schritt und Tritt. Viele sahen bereits Parallelen zu Williams Mutter Diana, die 1997 in Paris auf der Flucht vor Paparazzi tödlich verunglückt war. Mit der Traumhochzeit von William und Kate im Jahr 2011 waren alle Vorbehalte vergessen. Seitdem gilt Kate als Bilderbuch-Royal. Sie wird als perfekte Mutter gerühmt, der es auf unaufdringliche Art gelingt, ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis so gut es geht ein normales Leben zu ermöglichen. Auch ihre wachsenden Pflichten als Mitglied aus der ersten Reihe des Königshauses erledigt sie mit Charme und ohne Fehltritte.