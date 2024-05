Erstmals seit 1998: Europacupspiele mit Stehplätzen in Österreich

In der kommenden Saison können sich die Fans der fünf österreichischen Vertreter im internationalen Klubwettbewerb wieder auf Stehplätze freuen. Nach langen 26 Jahren.

Im Jahr 1998 wurden Stehplätze in den UEFA-Klubwettbewerben verboten.

Positiver Test in den Top-5-Ligen

Seit der Saison 2022/23 durften Vertreter der Top-5-Ligen - also England, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien - erstmals wieder Stehplatz-Tickets verkaufen. Nachdem dieser "Test" positiv bewertet wurde, dürfen ab der Saison 2024/25 auch in Österreich wieder Stehplätze zum Verkauf freigegeben werden, wie die UEFA in einer Aussendung verkündete.