Überraschung auf der Transferliste: Sollbauer vor Wechsel zu Rapid

Dazu kommt, dass Leo Querfeld bei der U-19-EM spielt und durch das Teamcamp davor rund vier Wochen fehlen wird. Wenn dem Teenager danach ein Urlaub gewährt wird, dürfte zum Saisonstart Mitte Juli noch ein Innenverteidiger fehlen.

Trainer Ferdinand Feldhofer rechnet in seinem Optimismus damit, dass ab Mitte Juli bis zur Winter-WM in Katar durchwegs englische Runden anstehen – so würde es kommen, wenn sich Rapid durch die Qualifikation bis in die Gruppenphase der Conference League kämpfen würde.

"Jetzt müssen wir in unseren Planungen reagieren", meinte der Chefcoach bereits nach der Unterschrift von Leo Greiml bei Schalke.

Schnellstart nötig

Feldhofer weiß auch, dass in der zweiten Saison die Geduld weniger ausgeprägt sein wird als in der ersten. Das neu zusammengestellte Team sollte also sehr schnell funktionieren.

Zumindest das hat Michael Sollbauer in den vergangenen Jahren immer geschafft. Der Transfer steht knapp bevor.