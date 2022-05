Überraschung am Tivoli: WSG fordert Rapid im Europacup-Play-off

Eine Minute vor der Halbzeit geschah dann plötzlich Wunderliches im Tivolistadion. Das Publikum hielt es nicht mehr auf den Sitzen.

Es ist jetzt keineswegs so, dass die WSG Tirol im Laufe der Saison nicht für das eine oder andere unterhaltsamen Match gesorgt hätte, aber die Tiroler verfolgten das Geschehen bislang meist teilnahmslos und ohne die branchenüblichen Fan-Nebengeräusche. Nun aber erhoben sich die ansonsten so zurückhaltenden Zuschauer und begleiteten die WSG-Spieler mit Standing Ovations in die Kabine.

2:0 lagen die Hausherren gegen den LASK voran und schrieben damit am nächsten Kapitel des Fußballmärchens rund um die WSG Tirol, das 2013 in der Regionalliga seinen Ursprung hatte. Im Duell mit Rapid (Donnerstag in Tirol, Sonntag in Hütteldorf) kämpfen die Tiroler um die erste Europacup-Teilnahme in der Vereinsgeschichte.

Größter Erfolg

Die WSG Tirol hat sich die Finalspiele verdient. Während die Spieler von Thomas Silberberger im Angesicht des größten Erfolgs der Klubhistorie hochmotiviert ans Werk gingen, schien es bei dem einen oder anderen LASK-Akteur an der letzten Konzentration zu mangeln.